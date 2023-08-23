Мир 23 августа 2023, 17:57 Страны БРИКС приняли документ о параметрах расширения объединения МИД ЮАР: страны БРИКС согласились принять документ о параметрах расширения Zhang Yudong/XinHua/globallookpress

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Страны БРИКС согласились принять документ, в котором обозначили вопросы расширения объединения. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщило агентство Reuters.

Она указала, что у участников БРИКС не возникло разногласий по вопросам расширения объединения. Документ поможет новым странам войти в организацию.

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«Мы договорились по вопросу расширения. У нас есть принятый документ, в котором излагаются принципы приема стран, желающих стать членами БРИКС», — отметила она.

Пандор пообещала, что подробную информацию лидеры стран-участниц БРИКС озвучат 24 августа.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита БРИКС назвал мрачной сложившуюся геополитическую ситуацию. По его мнению, в мире сохранилось «мышление времен холодной войны».

«Царьград» опубликовал видео с возможным скандалом на саммите БРИКС в ЮАР. На кадрах охрана Си Цзиньпина жестко отреагировала на его помощника и заломила ему руки, когда тот подбегал к китайскому лидеру.