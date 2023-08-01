Мир 01 августа 2023, 13:13 Страны БРИКС обсудят тему расширения организации Песков сообщил, что тема расширения вошла в повестку предстоящего саммита БРИКС РИА «Новости»

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Страны БРИКС намерены обсудить тему расширения организации на ближайшем саммите. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Заявления о своих намерениях присоединиться к группе делают все больше и больше стран. Однако в рамках БРИКС существуют определенные нюансы по теме расширения, и они будут обсуждаться», — сказал он.

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По словам Пескова, серьезный интерес ряда стран говорит о большом потенциале БРИКС.

Ранее стало известно, что официально о желании присоединиться к БРИКС сообщила Боливия. Министр иностранных дел республики Рохелио Майта заявлял, что страна стремится к инклюзивному и устойчивому развитию, укрепляя отношения с развивающимися экономиками.

Ближайший саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи, а государство на саммите представит глава МИД Сергей Лавров.