Страны Балтии расширили санкции в отношении Белоруссии

Под ограничения попали 28 человек. Им запретили въезд на территорию этих стран. В ведомстве добавили, что всего санкции коснулись 156 чиновников из Белоруссии.

«Министерство иностранных дел Эстонии обнародовало дополнительный список из 28 белорусских чиновников, которым запрещен въезд … Одновременно с Эстонией Латвия и Литва также опубликовали список запретов на въезд», — говорится в сообщении.

Также МИД Эстонии уточнил, что «дополнительные санкции ЕС в настоящее время прорабатываются».