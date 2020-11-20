Страны Балтии расширили санкции в отношении Белоруссии
Эстония, Латвия и Литва ввели новые санкции против белорусских чиновников. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на МИД Эстонии.
Под ограничения попали 28 человек. Им запретили въезд на территорию этих стран. В ведомстве добавили, что всего санкции коснулись 156 чиновников из Белоруссии.
«Министерство иностранных дел Эстонии обнародовало дополнительный список из 28 белорусских чиновников, которым запрещен въезд … Одновременно с Эстонией Латвия и Литва также опубликовали список запретов на въезд», — говорится в сообщении.
Также МИД Эстонии уточнил, что «дополнительные санкции ЕС в настоящее время прорабатываются».