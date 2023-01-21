Мир 21 января 2023, 14:56 Страны Балтии призвали Германию поставить танки Украине Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы попросили Германию поставить Украине танки Leopard Defense.gov

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Германия должна начать поставку Украине передовых танков Leopard. С таким призывом выступили глава министерств иностранных дел стран Балтии, сообщил в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы, министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Латвии, просим власти Германии как можно быстрее передать Украине танки Leopard. Это необходимо для противодействия агрессии России и восстановления мира в Европе. В качестве ведущей европейской державы Германия несет ответственность за это», — написал он.

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Немецкие власти пока что отказываются поставить Украине указанную бронетехнику. В течение последней недели давление на Германию существенно увеличилось: с призывом поставить Leopard выступали несколько руководителей стран Евросоюза.

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Немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц в диалоге с американской администрацией президента дал понять, что США также нужно поставить свои танки Abrams. В таком случае немецкая сторона согласится передать Leopard.

Бывший заместитель главы МИД России Сергей Орджоникидзе предположил, что Германия отказывается от передачи танков украинской армии из-за исторического чувства вины перед российским народом.