17 августа 2023, 15:58
Страны Балтии присоединились к декларации G7 о помощи Украине
Латвия, Литва и Эстония поддержали декларацию G7 по Украине
Премьер-министры стран Балтии объявили о присоединении к декларации о гарантиях безопасности и помощи Украине, принятой странами G7. Об этом сообщила пресс-служба правительства Литвы.
Главы правительств трех балтийских республик Ингрида Шимоните, Кришьянис Кариньш и Кая Каллас подчеркнули, что своим решением они выразили непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной и продолжат поддерживать страну для обеспечения ее безопасности и суверенитета.
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«Мы твердо верим, что только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности», — заявили члены правительств стран Балтии.
Премьер-министры добавили, что поддержат вступление Украины в военный альянс и рассчитывают, что это произойдет как можно быстрее.
Принятая на саммите НАТО в Вильнюсе декларация стран G7 предусматривает увеличение поставок оружия Украине с упором на дальнобойную артиллерию и авиацию. Кроме того, государства взяли на себя обязательство поддержать оборонно-промышленный комплекс Украины, обучение военнослужащих, обмен данными разведки и оборону в киберпространстве.
G7
Латвия
Литва
Эстония
Украина
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