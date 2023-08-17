Мир 17 августа 2023, 15:58 Страны Балтии присоединились к декларации G7 о помощи Украине Латвия, Литва и Эстония поддержали декларацию G7 по Украине РИА «Новости»

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Премьер-министры стран Балтии объявили о присоединении к декларации о гарантиях безопасности и помощи Украине, принятой странами G7. Об этом сообщила пресс-служба правительства Литвы.

Главы правительств трех балтийских республик Ингрида Шимоните, Кришьянис Кариньш и Кая Каллас подчеркнули, что своим решением они выразили непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной и продолжат поддерживать страну для обеспечения ее безопасности и суверенитета.

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«Мы твердо верим, что только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности», — заявили члены правительств стран Балтии.

Премьер-министры добавили, что поддержат вступление Украины в военный альянс и рассчитывают, что это произойдет как можно быстрее.

Принятая на саммите НАТО в Вильнюсе декларация стран G7 предусматривает увеличение поставок оружия Украине с упором на дальнобойную артиллерию и авиацию. Кроме того, государства взяли на себя обязательство поддержать оборонно-промышленный комплекс Украины, обучение военнослужащих, обмен данными разведки и оборону в киберпространстве.