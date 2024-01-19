Мир 19 января 2024, 19:01 Страны Балтии построят линию обороны на границе с Россией Эстония, Литва и Латвия решили построить линию обороны на границе с Россией Alexander Welscher / Global Look Press

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Литва, Латвия и Эстония построят линию обороны на восточной границе. Об этом сообщила пресс-служба эстонского Минобороны.

«Министры оборонных ведомств Литвы, Лавтии и Эстонии создание общей Балтийской зоны обороны вдоль границы между Белоруссией и Россией», — заявили в пресс-службе.

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В пятницу, 19 января, главы Минобороны прибалтийских стран заключили соглашение, по которому государства в ближайшее время построят оборонную зону, предназначенную для защиты и сдерживания военных угроз.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что Балтийская оборонная зона станет тщательно продуманным проектом.

«Украинский конфликт нам показал, что помимо живой силы, боеприпасов и техники нам необходимы оборонные сооружения на границе, чтобы защитить себя с первого метра», — сказал министр.

По его словам, в мирное время в этой зоне не разместят колючую проволоку, взрывчатые вещества и другие элементы заграждений.

Ранее в НАТО сообщил о подготовке к конфликту с Россией.