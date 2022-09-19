Запрет на въезд в Польшу и страны Прибалтики для россиян вступил в силу | 360°

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Запрет на въезд в Польшу и страны Прибалтики для россиян вступил в силу

Страны Балтии и Польша 19 сентября ввели запрет на въезд россиян

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Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября вводят запрет на въезд россиян и белорусов с шенгенскими визами, которые были выданы в других государствах Евросоюза. Об этом сообщил  эстонский МИД.

На неформальной встрече в Праге, которая состоялась 1 сентября, главы МИД стран ЕС договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом, напомнило РИА «Новости». Их получение будет занимать больше времени, а также станет более сложным и дорогим.

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Кроме того, на встрече достигли договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут на национальном уровне ограничивать въезд россиян. Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин после этого договорились ввести ограничения на поездки россиян, цель посещения ЕС для которых заключается в туризме, спорте, бизнесе или культуре.

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В Евросоюзе готовы сделать исключение для дипломатов, водителей грузовиков и тех, кто въезжает по соображениям гуманитарного характера.

Россияне, у которых есть в Эстонии недвижимость, больше не смогут получить визу для посещения страны. Им придется осуществлять управление имуществом в дистанционном формате.

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