Мир 14 марта 2023, 00:12 Страны AUKUS решили разработать новую подлодку с ядерной установкой США, Британия и Австралия разработают новую подлодку с ядерной силовой установкой РИА «Новости»

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты, Британия и Австралия в рамках AUKUS планируют разработать новую подлодку с ядерной силовой установкой. Также ее оснастят конвенциальным оружием. Слова Салливана привело РИА «Новости».

Помощник Байдена отметил, что особенностью субмарины станет использование британских и американских технологий.

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«Финальной фазой будет не только проектирование и разработка, но и развертывание новой подводной лодки — субмарины SSN AUKUS с ядерной силовой установкой и конвенциональным вооружением, которая будет построена с использованием британских и американских технологий», — сообщил советник американского президента.

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По его словам, проект предполагает масштабные инвестиции в промышленность всех трех стран.

Ранее Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах передать Канберре атомные подводные лодки с неядерным вооружением и технологии их производства.