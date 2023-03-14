14 марта 2023, 00:12
Страны AUKUS решили разработать новую подлодку с ядерной установкой
США, Британия и Австралия разработают новую подлодку с ядерной силовой установкой
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты, Британия и Австралия в рамках AUKUS планируют разработать новую подлодку с ядерной силовой установкой. Также ее оснастят конвенциальным оружием. Слова Салливана привело РИА «Новости».
Помощник Байдена отметил, что особенностью субмарины станет использование британских и американских технологий.
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«Финальной фазой будет не только проектирование и разработка, но и развертывание новой подводной лодки — субмарины SSN AUKUS с ядерной силовой установкой и конвенциональным вооружением, которая будет построена с использованием британских и американских технологий», — сообщил советник американского президента.
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По его словам, проект предполагает масштабные инвестиции в промышленность всех трех стран.
Ранее Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах передать Канберре атомные подводные лодки с неядерным вооружением и технологии их производства.
США
Великобритания
Австралия
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