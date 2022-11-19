Мир 19 ноября 2022, 16:26 Страны АТЭС осудили спецоперацию на Украине, но упомянули существование других точек зрения РИА «Новости»

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Участники саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по итогам мероприятия отметили, что подавляющее большинство осудило российскую спецоперацию на Украине. Но были и другие точки зрения, говорится в декларации АТЭС.

Согласно документу, страны АТЭС солидарны с Советом Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеей ООН, принявшими 2 марта 2022-го резолюцию, в которой 141 страна из 193 высказалась против действий России и потребовала немедленного вывода войск из Украины.

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Лидеры АТЭС отметили, что спецоперация наносит серьезный ущерб людям и разрушительно влияет на мировую экономику, мешая ее росту и усугубляя инфляцию. Также вооруженный конфликт усиливает энергетическую, продовольственную и финансовую нестабильность.

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«Были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций», — говорится в документе.