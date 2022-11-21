Эксклюзив 21 ноября 2022, 12:58 Страны Африки увидели в России и Китае спасение от европейских колонизаторов Аналитик Колчин: слова Макрона о влиянии России на Африку отдают неоколониализмом Unsplash

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Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за выступление в Тунисе. Он обвинил Россию в посягательстве на интересы французского правительства в Африке. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин объяснил «360», почему на Западе так остро отреагировали на его поведение.

Определенные страны Европы воспринимают государства Азии и Африки как свою неоспоримую сферу влияния, отметил он. Государства агрессивно реагируют на любые взаимодействия других крупных политических игроков со своими бывшими колониями.

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«Заявление Макрона о планах России на Африку как раз в большой степени отдают неоколониалистским духом, свойственным Франции, Великобритании и даже США», — заявил Колчин.

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Аналитик связал такую критику с геополитическими неудачами Франции. Например, она решила после восьмилетней контртеррористической операции вывести свои войска из Мали. Фактически под видом операции силовые структуры Франции внедряли в Мали для того, чтобы распространить свое экономическое и политическое влияние на бывшую колонию.

«Такие действия Франции по разведению своих гарнизонов сильно настраивают страны Африки против Франции. Они видят в России и Китае страны, которые могут помочь им сохранить или приобрести свою субъектность и избавиться от европейского влияния», — сказал он.

Скандал разразился после выступления Эммануэля Макрона на конференции франкоязычных стран в Тунисе. Он обвинил Россию и другие страны в сокращении влияния Франции в Африке и вреде ее интересам, передал «Царьград». Читатели The Guardian обвинили президента в колонизаторстве и потребовали его отставки.