Страны Африки получат 2,5 млрд долларов от IASD

Международное Агентство Суверенного Развития (IASD) на экономическом форуме «Африка-Россия» стало консультантом правительств Республики Нигер, Республики Гвинея и Демократической Республики Конго. В рамках программы развития в страны Африки намерены привлечь инвестиции на общую сумму более 2,5 миллиарда долларов.

«Заключение этих соглашений — первый шаг на пути к экономическому суверенитету и финансовой независимости наших стран-партнеров», — сказал Константин Малофеев.

По его словам, финансы позволят создать условия для устойчивого экономического роста. Средства потратят на строительство нефтепровода в Республике Нигер и на развитие транспортной инфраструктуры и железных дорог в Республике Гвинея и Демократической Республике Конго.