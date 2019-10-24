Страны Африки получат 2,5 млрд долларов от IASD
Международное Агентство Суверенного Развития (IASD) привлечет для стран Африки более 2,5 миллиарда долларов. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Агентства Константин Малофеев, пишет сайт «Царьград».
Международное Агентство Суверенного Развития (IASD) на экономическом форуме «Африка-Россия» стало консультантом правительств Республики Нигер, Республики Гвинея и Демократической Республики Конго. В рамках программы развития в страны Африки намерены привлечь инвестиции на общую сумму более 2,5 миллиарда долларов.
«Заключение этих соглашений — первый шаг на пути к экономическому суверенитету и финансовой независимости наших стран-партнеров», — сказал Константин Малофеев.
По его словам, финансы позволят создать условия для устойчивого экономического роста. Средства потратят на строительство нефтепровода в Республике Нигер и на развитие транспортной инфраструктуры и железных дорог в Республике Гвинея и Демократической Республике Конго.