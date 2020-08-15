«Страну никому не отдадим». Лукашенко отправил Запад решать проблемы у себя

В субботу, 15 августа, Александр Лукашенко прибыл в Генеральный штаб Белоруссии. Там он выступил с заявлением о том, что правительство не отдаст страну никому, особенно в руки западных государств.

Лукашенко обратился к оппозиции с предостережением, что для них же будет лучше не угрожать силовикам, сообщает БелТА.

«Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они — те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, — они просто не понимают, что может произойти», — заявил Лукашенко.

Он призвал всех успокоиться и «утихомириться», а также решать проблемы «как мужчина с мужчиной», а не выставлять вперед «девчонок». Кроме того, президент Белоруссии попросил «не трогать ни в чем не повинных людей».

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко поедет в Генеральный штаб Белоруссии, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в стране.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они пришли к выводу, что главное — не дать деструктивным силам воспользоваться ситуацией в Белоруссии.