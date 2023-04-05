Мир 05 апреля 2023, 16:30 «Странный выбор». Глава МИД Британии опубликовал неоднозначное фото с Кулебой Странное фото глав МИД Британии и Украины Клеверли и Кулебы удивило пользователей Twitter Публичное достояние

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Пользователи Twitter удивились посту министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, который опубликовал фотографию с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. На снимке Клеверли то ли заботливо поправляет Кулебе пиджак, то ли держит его за лацканы, а тот при этом слегка смущенно улыбается. Фото сопровождается комментарием о том, что Клеверли всегда на стороне Украины, так что, видимо, жест должен был выражать дружелюбие.

«Очень странный выбор фото», — прокомментировал один из читателей

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«Какой стыд», — заметил второй.

Третий задался вопросом, «кто позволил это опубликовать». Другие читатели отмечали, что хватание за лацканы — «не самый дружелюбный» жест и все выглядит так, будто британский министр хочет ударить украинского. Фотография «не очень хорошая», резюмировали они.

Заседание министров иностранных дел стран НАТО проходит в штаб-квартире Альянса 4 и 5 апреля, в нем также участвует и глава украинского МИД Кулеба.