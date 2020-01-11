Странный водяной вихрь засняли на Фарерских островах

Водяной вихрь образовался возле скалистого утеса Бейнисворд высотой 470 метров. Пользователи сначала приняли его за струю воды, которая течет вверх по скалам. Ролик прислала владельцам аккаунта Severe Weather пользовательница Хелен Ван. Его снял ее брат — Сэми Якобсен.

Один из комментариев оставил моряк, который ходил по морям и океанам 56 лет. Он признался, что никогда не видел такого чуда. В комментариях также отписался синоптик с телеканала NBC12 Эндрю Фрейден. Он пояснил, что водные вихри образуются повсеместно из-за разницы температур воздуха и воды, но подобный столб воды он увидел впервые. Фрейден предположил, что причудливая форма и высота вихря обусловлена рельефом утеса.