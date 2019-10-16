Странный вкус вина оказался симптомом инфаркта
Макгилл на одной из вечеринок выпила бокал вина и почувствовала странный вкус. Учительница попросила супруга попробовать напиток. Однако он не почувствовал никакого привкуса. Ночью 45-летняя британка проснулась от сдавливающей боли в груди.
Истринские врачи спасли жизнь пациенту с редким заболеваниемПодробнее
«Сначала я подумала, что у меня случилось расстройство желудка, но я быстро поняла, что что-то не так, и мой муж вызвал скорую помощь», — вспомнила Луиза. Ее процитировало издание Mirror.
Прибывшие врачи осмотрели женщину и сделали вывод, что она перенесла инфаркт. «Я посмотрела на мужа и начала рыдать», — рассказала Макгилл.
В итоге британке потребовалась операция. Врачи больницы Фримена в Ньюкасле установили Луизе стент в левой коронарной артерии. Женщина призналась, что после этого она сразу почувствовала себя лучше. Сейчас Макгилл проводит кампанию, в которой призывает всех женщин следить за своим здоровьем с детства.