Странный вкус вина оказался симптомом инфаркта

Учительница Луиза Макгилл из английской деревни Уотерхаус рассказала, как странный вкус вина стал для нее сигналом приближения сердечного приступа. Она призвала женщин обращать внимание на любые недомогания.

Макгилл на одной из вечеринок выпила бокал вина и почувствовала странный вкус. Учительница попросила супруга попробовать напиток. Однако он не почувствовал никакого привкуса. Ночью 45-летняя британка проснулась от сдавливающей боли в груди.

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«Сначала я подумала, что у меня случилось расстройство желудка, но я быстро поняла, что что-то не так, и мой муж вызвал скорую помощь», — вспомнила Луиза. Ее процитировало издание Mirror.

Прибывшие врачи осмотрели женщину и сделали вывод, что она перенесла инфаркт. «Я посмотрела на мужа и начала рыдать», — рассказала Макгилл.

В итоге британке потребовалась операция. Врачи больницы Фримена в Ньюкасле установили Луизе стент в левой коронарной артерии. Женщина призналась, что после этого она сразу почувствовала себя лучше. Сейчас Макгилл проводит кампанию, в которой призывает всех женщин следить за своим здоровьем с детства.