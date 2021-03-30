Странный пост американских военных в Twitter развеселил весь мир

Странное сообщение в Twitter Стратегического командования армии США рассмешило пользователей Сети. Набор букв успели перепостить около 11 тысяч раз, прежде чем пост удалили.

Одни из американских пользователей предположили, что аккаунт могли взломать хакеры. Но это их не напугало, а стало поводом для шуток.

«Мне жаль человека в Стратегическом командовании США, который теперь собирается провести следующие 36 часов, меняя каждый пароль в системах», — написал R.A. Smith.

Среди пользователей Twitter нашлись и те, кто решил, что это код к началу ядерной войны. В будущем в книге, пошутил один из участников обсуждения, напишут, что «к ядерной катастрофе привел случайный твит».

Другие пользователи посчитали, что послание землянам написал кот, многие вспомнили серию «Футурамы» про мечты о господстве четвероногих мурлык над людьми.

Американские пользователи не забыли напомнить о противостоянии США, Китая и России.

«Фильм о том, как Россия и Китай массово мобилизуют свои вооруженные силы после загадочного твита Стратегического командования США, который они расшифровывают как означающий грядущую войну. Конечная сцена — человек встает в туалет, а его трехлетний сын входит и нажимает несколько клавиш, прежде чем найти старую изюминку на полу», — пошутил Alex Finley.

Позже в аккаунте появилось новое сообщение с извинениями «за возникшую неразбериху», но вскоре и его удалили.