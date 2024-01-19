Мир 19 января 2024, 03:06 Странные пятна на руке Трампа стали поводом для слухов Уролог Ильин: пятна на руке Трампа не указывают на сифилис РИА «Новости»

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Пятна на руке кандидата в президенты США Дональда Трампа заметили во время его встречи со сторонниками. После этого появились слухи о проблемах со здоровьем у политика, сообщил Telegram-канал Bild на русском.

«Накануне во время приветствия сторонников Дональд Трамп помахал им рукой. На ладони экс-президента США оказались видны красные пятна», — указали в публикации.

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По мнению бывшего советника президента Билла Клинтона Джеймса Карвилла, «они выглядят как сифилис». Пользователи соцсетей предположили, что Трамп мог получить ожоги или испачкаться.

Врач-уролог Сергей Ильин в беседе с Пятым каналом объяснил, может ли это сигнализировать об инфекционном заболевании. Специалист напомнил, что симптомы сифилиса сильно зависят от стадии.

«Если это первичный сифилис, то он проявляется в том месте, где было внедрение возбудителя, там, где был контакт с кровью. По поводу вот этих изменений кожи, это совершенно не характеризует, что это сифилис», — сказал он.

Больше вопросов у граждан США к президенту Джо Байдену, который часто делает оговорки и путается в публичных речах. Ранее он заявил, что Россия должна прекратить «атаки на российские территории».