Мир 26 февраля 2024, 23:21 Странную деталь нашли во внешности Зеленского Guardian: на последних совещаниях Зеленский выглядел опустошенным Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть измотанным. Таким наблюдение поделилось издание The Guardian.

«Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент Зеленский на последних совещаниях стал выглядеть опустошенным», — указали в материале.

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По мнению авторов статьи, граждане Украины устали от конфликта, а международная поддержка постепенно раскалывается, что приводит к сильной нехватке боеприпасов.

К тому же, этот год может стать самым сложным для Зеленского в плане удержания власти, ведь его больше не считают неприкасаемым и на Украине стала вновь появляться политическая конкуренция.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные ждут от своих союзников получения систем артиллерии и средств противовоздушной обороны. Однако с каждым днем блокировки помощи в конгрессе США эти надежды тают.