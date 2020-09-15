Странное влияние Польши на соседей оказалось заметно благодаря старой карте

Пользователь из США с ником _Ichigo_Uzumaki_ наложил одну карту на другую. Он обратил внимание, что всего 30 лет назад Польша граничила с СССР, ГДР и Чехословакией. Ни одной из этих стран больше нет. Соседями Польши стали Россия, Белоруссия, Украина, Германия, Чехия, Словакия и Литва.

В комментариях развернулась политическая дискуссия. Кто-то пошутил, что кто-то «убил» всех соседей Польши.

«Если бы мы расследовали загадочное убийство, я бы знал, на кого показывать пальцем», — написал юзер с ником MartinLestrange.

Люди пустились в ностальгические воспоминания и признались, что для кого-то Чехословакия существует до сих пор. В качестве доказательства пользователи ссылались на данные, указанные в свидетельстве о рождении.

Пользователь Reddit из Литвы Vidmizz заявил, что на его родине до сих пор ездят троллейбусы с надписями «Сделано в Чехословакии». Многие отметили, что никак не могут разобраться в изменениях, которые произошли в Европе на рубеже тысячелетий. Некоторые задались вопросом, почему именно с Польшей ничего не произошло, и назвали ее «счастливой страной».

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