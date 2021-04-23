Странное поведение Байдена на встрече с Путиным объяснили возрастом

Странное поведение президента США Джо Байдена на встрече с коллегой из России Владимиром Путиным можно объяснить возрастом. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным сайта «Утро.ру», так считает политолог Марат Баширов. Уточняется, что во время встречи Байден не смотрел Путину в глаза. Некоторые решили, что американский лидер «испугался». Баширов считает, что это не так.

«Все-таки Байден достаточно пожилой человек, ему очень тяжело, во-первых, было вообще разбираться в том, что происходило», — рассказал он.

Ранее президент США Джозеф Байден, как и многие американцы, любит кино и двух своих собак. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, чтобы передохнуть, глава государства любит проводить свое время с семьей и близкими людьми.

Псаки призналась, что у Байдена, как у «лидера свободного мира, выдается ограниченное количество свободного времени». Президент очень близок не только с женой, но с детьми и внуками. Когда выдается такая возможность, он проводит с ними выходные.