facebook_pixel
    23 апреля 2021, 18:44

    Странное поведение Байдена на встрече с Путиным объяснили возрастом

    Дарья Морозова

    Странное поведение президента США Джо Байдена на встрече с коллегой из России Владимиром Путиным можно объяснить возрастом. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Странное поведение Байдена на встрече с Путиным объяснили возрастом

    По данным сайта «Утро.ру», так считает политолог Марат Баширов. Уточняется, что во время встречи Байден не смотрел Путину в глаза. Некоторые решили, что американский лидер «испугался». Баширов считает, что это не так.

    «Все-таки Байден достаточно пожилой человек, ему очень тяжело, во-первых, было вообще разбираться в том, что происходило», — рассказал он.

    Ранее президент США Джозеф Байден, как и многие американцы, любит кино и двух своих собак. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, чтобы передохнуть, глава государства любит проводить свое время с семьей и близкими людьми.

    Псаки призналась, что у Байдена, как у «лидера свободного мира, выдается ограниченное количество свободного времени». Президент очень близок не только с женой, но с детьми и внуками. Когда выдается такая возможность, он проводит с ними выходные.