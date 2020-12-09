Странное ощущение в горле помогло девушке спастись от рака

Австралийские медики нашли у 20-летней пациентки опухоль размером с грейпфрут. Девушка вовремя обратилась к врачам из-за странного симптома, который и помог поставить диагноз.

В 2018 году Рикки Стерн разбудило ощущение затекшей шеи, сообщил портал Daily Mail. Австралийка почувствовала, что ей саднит горло.

Девушка сравнила возникшее чувство с застрявшим в горле «крохотным зернышком попкорна». Она решила выяснить, в чем дело, и обратилась к врачу. Специалист направил Стерн на УЗИ. Исследование показало, что между шеей и грудью у пациентки находится внушительных размеров опухоль.

Австралийке диагностировали лимфому Ходжкина, причем болезнь быстро прогрессировала. Зачастую человек вообще узнает об этом заболевании слишком поздно из-за отсутствия каких-либо симптомов.

Рикки Стерн назначили курс химиотерапии, который принес свои результаты. Побочные эффекты девушку тоже не миновали: во рту появились язвы, кости болели, наваливалась слабость. У нее выпали брови, ресницы и волосы.

Через месяц после начала лечения врачи заявили, что пациентке удалось полностью избавиться от рака.