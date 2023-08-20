Мир 20 августа 2023, 21:05 Странная тактика Зеленского на Харьковском направлении разозлила генерала ВСУ Экс-генерал ВСУ Кривонос: Зеленский отмывает деньги на обороне Харьковской области Официальное интернет-представительство президента Украины

Читать 360tv в

Распоряжение президента Украины Владимира Зеленского укрепить оборону на Харьковском направлении является бессмысленным. Оно направлено на отмывание денег, а не на спасение украинских солдат, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Его процитировало РИА «Новости».

«Какую бы стену мы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт в подтверждение того, что Зеленский крадет деньги», — сказал он.

Реклама

По его словам, Украина страдает от коррупции в оборонной сфере, поэтому у ВСУ нет необходимого для ведения боевые действий вооружения. Кроме того, под угрозой находится и безопасность всей страны, ведь у нее нет эффективных систем ПВО.

«Власти делают вид, что у военных все хорошо. <…> Они готовы пойти на все, чтобы обмануть украинский народ», — подытожил генерал.

Ранее Кривонос заявил, что некомпетентность Зеленского привела к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины. По словам экс-генерала, министр обороны Алексей Резников вообще не понимает ситуацию, которая наблюдается на линии фронта.