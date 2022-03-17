Странная гуманность. Властям США указали на лицемерие

Слова президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине являются циничными и лицемерными. Об этом в эфире «360» заявил военный политолог Александр Перенджиев.

«Байден, как и многие политики, высказывающие подобные заявления, — это лицемер. Мы это четко видим и понимаем», — сказал эксперт.

Он отметил, что заявления властей США о свободе слова и демократии — это также лицемерие.

«Там, где нужно действительно защищать людей, действительно проявлять гуманность, они (США — прим. ред.) как раз проявляли жестокость. Почему-то гуманность проявляется только к тем, кто как раз уничтожает и убивает», — заявил Перенджиев.

Он подчеркнул, что российской стороне сложно доносить свою точку зрения, но она должна продолжать это делать. Он добавил, что Россия всячески старается подчеркнуть гуманитарный характер спецоперации на Украине. В частности, российская сторона настоятельно требует создания гуманитарных коридоров и организовывает гуманитарную помощь.

Ранее слова Джо Байдена в адрес Владимира Путина прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, американский президент позволил себе недопустимую и непозволительную риторику.