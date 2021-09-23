Страницу оригинальной рукописи «Собаки Баскервилей» пустят с молотка почти за $200 тысяч

На аукционе Heritage в Далласе выставят на продажу одну из 37 сохранившихся страниц оригинальной рукописи «Собаки Баскервилей». Начальная цена фрагмента романа Артура Конан Дойла превышает 197 тысяч долларов.

В 1902 году продавцам новой истории о Шерлоке Холмсе предложили 185 страниц из написанной сами Дойлом книги, сообщил Daily Mail. Писатель пользовался кислотной бумагой, и большинство страниц рукописи со временем распались. На сегодняшний день известно о существовании лишь 37 листов, среди них — 11-я глава романа, которая хранится в публичной библиотеке Нью-Йорка.

«Собака Баскервилей» стала одной из самых популярных книг о Шерлоке Холмсе. Для продвижения романа американский издатель McClure, Phillips & Company попросил у писателя оригинальную рукопись и продавал по одной странице желающим.

На торги выставят рукописную страницу размером 20 на 33 сантиметра. Ее состояние считается довольно хорошим. Лист озаглавлен «Глава XIII. Сети расставлены». Продавать его будет частный коллекционер в Далласе. Аукцион начнется 6 ноября.