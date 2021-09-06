«Стране конец»: эксперты предрекают крах Украины из-за одной ошибки

Жители Украины страдают от стремления властей попасть в НАТО и Евросоюз любой ценой. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» выразил эксперт Виктор Скаршевский.

По словам специалиста, эта ошибка руководства может привести к развалу государства. Эксперт также считает, что такая стратегия приводит к тому, что мир с трудом воспринимает Украину как отдельную экономическую единицу.

«Украина просто никогда не будет в НАТО. <…> Надо думать, чтобы людям было здесь лучше жить. Для этого необходимо проводить суверенную экономическую политику, а не обслуживать интересы кредиторов. Когда (вступление в НАТО. — Прим. ред.) это самоцель, то стране конец», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Эксперт уверен, что Украине нужно научиться удерживать нейтралитет. То есть прекратить разделять мир на две стороны: Россия и НАТО.

Внешняя политика Киева настроена на то, чтобы вступить в альянс, еще с 2016 года. Бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен ранее говорил о том, что Украине потребуется достигнуть критериев, которые очень сложно реализовать. Эксперты считают, что все это возможно только лет через двадцать.

Подобное мнение выражал и президент Эстонии. Политик говорил, что пока предпосылок для вступления Украины в Евросоюз или НАТО просто нет.