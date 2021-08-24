«Страна.ua»: украинский самолет в Афганистане арендовали богатые беженцы

Якобы угнанный украинский самолет выкупили состоятельные беженцы из Афганистана. За полет в Иран шииты-хазарейцы заплатили экипажу.

Как рассказал источник «Страна.ua», они заплатили валютой, золотом и драгоценными камнями. После этого самолет вместо Украины направился в Иран.

Источник издания добавил, что большая часть беженцев, которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги.

Ранее появилась информация, что неизвестные в Афганистане 17 августа похитили украинский самолет, на котором планировали вывезти украинцев. Вместо них похитители эвакуировали в Иран других людей, рассказал замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Однако позже МИД Украины опроверг сообщения о захваченном в Афганистане украинском самолете. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, вернулись на Украину. По его словам, пока состоялось три эвакуационных рейса, благодаря которым вывезли 256 человек.

Во вторник, 24 августа, Украина отмечает 30-летие независимости, накануне прошел саммит «Крымская платформа», где участники подписали декларацию.