«Страна.ua» сообщила о возможной встрече Путина и Байдена в октябре

Россия и США ведут переговоры о проведении новой встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которая может состояться в ближайшие месяцы. Об этом со ссылкой на источник в американских дипломатических кругах сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Лидеры России и США, как сообщается, могут встретиться в октябре. В какой стране и в каком формате могут состояться предполагаемые переговоры, не уточняется. На повестке традиционные вопросы международной проблематики: стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, Афганистан, Ближний Восток и Украина.

Никакого официального подтверждения этой информации нет.

В МИД РФ ранее подтвердили подготовку ко второму раунду российско-американских консультаций по стратегической стабильности. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что встреча должна состояться в Женеве в последних числах сентября. По его словам, Россия и США все более содержательно работают над подготовкой к консультациям. Первая встреча прошла 28 июля.