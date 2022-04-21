Странами-гарантами для Украины могут стать пять постоянных членов Совбеза ООН включая Россию

Россия и Украина ведут переговоры для урегулирования ситуации на Украине. Одним из вопросов является обсуждение списка государств, которые станут гарантами для освобождаемой страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Действительно, на этих переговорах, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, предусматривающего ее демилитаризацию и денацификацию, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности со стороны ряда стран», — сказал он.

Полищук отметил, что гарантами для Украины после окончания спецоперации могут стать пять стран-постоянных участниц Совбеза ООН. Это Китай, Великобритания, США, Франция и Россия. Также он подчеркнул, что это не окончательный список. Состав стран-гарантов еще обсуждается; он может быть изменен и не исключает «других опций».

Переговоры России и Украины направлены на мирное урегулирование конфликта между обеими странами. Они продолжаются с первых дней спецоперации. 18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что они продвигаются не слишком быстро. По его мнению, это связано с непостоянством украинской стороны. Делегаты от Украины часто меняют мнение и нарушают договоренности, подчеркнул Песков.