Украина договорилась о сотрудничестве с Польшей и странами Балтии

В Варшаве состоялась торжественная церемония по случаю 230-й годовщины принятия 3 мая 1791 года первой польской конституции. Президенты Польши, Украины, Латвии, Эстонии и Литвы подписали совместную декларацию, в которой обозначили фундаментальные принципы европейской цивилизации.

«Мы убеждены в том, что процветание нашего общего наследия <…> требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на основе фундаментальных ценностей и принципов», — сказано в тексте документа, выдержки из которого привел ТАСС.

Лидеры стран назвали такими ценностями свободу, равенство, солидарность, суверенитет, верховенство закона, территориальную целостность и демократию.

«Объединяющаяся Европа должна быть открыта для всех стран и народов, разделяющих эти ценности», — считают подписанты.

Также в заявлении говорится об общей исторической судьбе стран Балтии, Польши и Украины. И о важности солидарности перед лицом угрозы общей безопасности.

«Мы будем привержены продолжению диалога и сотрудничества стран, которые мы представляем», — пообещали президенты.