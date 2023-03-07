07 марта 2023, 13:36
Странам Запада рекомендовали прекратить лгать об их большой роли в победе над фашизмом
Шойгу уличил страны Запада в беспринципной информационной войне против России
Необходимо пресечь дальнейшее распространение фальсификаций Запада про его главенствующий вклад в победу над фашизмом в ходе Второй мировой войне. К этому призвал министр обороны России Сергей Шойгу. Его процитировал ТАСС.
Он сделал это заявление во время выступления на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. В частности, на нем обсуждали мероприятия военно-политической работы перед годовщиной Победы.
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Также Шойгу уличил страны Запада в беспринципной информационной борьбе против РФ.
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Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны», — сказал он.
По его словам, подобные злодеяния нужно пресекать.Также Шойгу добавил, что распространение ложной информации о Второй мировой войне приведет к уходу в небытие урока о страшной трагедии, случившейся по вине нацизма.
Глава Минобороны России сказал, что к пресечению фальсификаций должны быть привлечены усилия органов военного управления в подготовке празднования Победы.
Вторая мировая война
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Запад
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