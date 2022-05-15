Странам Запада предрекли жертвы для восстановления Украины

Западу придется взять на себя финансовые обязательства для восстановления Украины, пострадавшей от длительного кризиса. Только предварительные подсчеты на сегодняшний день свидетельствуют о необходимости от 500 до 600 миллиардов евро. Но эта сумма может увеличиться в десятки раз.

Об этом в своей колонке «Кто заплатит за восстановление Украины? Без финансовой жертвы Запада не получится» написал журналист чешской газеты Lidovky Истван Леко.

Автор напомнил, что немецкий экономист Вернер Хойер уже заявил: всему международному сообществу необходимо принять новый план Маршалла для восстановления Украины. Главную роль в нем должны сыграть страны Евросоюза. Но сейчас их общий долг уже составляет 92% ВВП, а затраты на замену поставки российских энергоносителей увеличат его еще больше.

«Без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», — сделал вывод автор материала.

Рассказывая о возможности создания плана Маршалла, при помощи которого восстановили послевоенную Европу, Леко привел слова профессора Гарварда Чарльза Майера: он называл финансовые вливания США «смазкой для двигателя». С Украиной так не получится. До специальной операции размер западных инвестиций в страну был минимальным. Поэтому сейчас вместо «смазки» двигателю необходимо настоящее «топливо».

Еще одной важной проблемой станет экономика США. После Второй мировой войны она находилась на подъеме. Сейчас в стране рекордный уровень инфляции, а также велик риск прихода рецессии. Поэтому на помощь Вашингтона можно не рассчитывать.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к главам внешнеполитических ведомств стран G7 с предложением передать Киеву замороженные российские активы, которые пойдут на восстановление страны. Глава МИД Германии Анналена Бербок ответила украинскому коллеге, что с юридической точки зрения сделать такой шаг очень сложно.