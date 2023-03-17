Мир 17 марта 2023, 07:58 Странам Запада предрекли войну друг с другом из-за Украины Mainichi Shimbun: поддержка Украины вынудит страны Запада воевать ради ресурсов РИА «Новости»

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Страны Запада начнут внутреннюю борьбу за ресурсы из-за Украины. Такой вывод сделала японская газета Mainichi Shimbun.

«Сегодня мир, страдающий от стремительного роста цен на энергоносители в результате российской военной спецоперации на Украине, похоже, вновь переживает события полувековой давности», — отметил автор статьи.

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Он обратил внимание, что Запад скоро потеряют доступ к стратегическим ресурсам и начнет за них войну.

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Политический аналитик напомнил о первом нефтяном кризисе полувековой давности. Его спровоцировала четвертая арабо-израильская война. В то время шесть стран Персидского залива в три с лишним раза подняли цены на нефть.

Политолог выразил мнение: чтобы справиться с кризисом, нужно развивать международное сотрудничество.

В середине марта Европе предрекли громкие отставки из-за поддержки Украины.