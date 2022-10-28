Странам СНГ напомнили о надежности России в качестве союзника | 360°

28 октября 2022, 09:59
Странам СНГ напомнили о надежности России в качестве союзника
Премьер-министр Мишустин: Россия осталась надежным союзником для стран СНГ
Россия всегда была и остается надежным торговым партнером и союзником для стран СНГ, несмотря на непростую обстановку в мировой экономике. Об этом на заседании Совета глав правительств СНГ заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, написал ТАСС.
«Россия всегда с уважением относится к интересам своих партнеров и соседей. Мы остаемся надежным торговым партнером и союзником, несмотря ни на что», — сказал он.
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Мишустин отметил, что нынешняя международная обстановка остается весьма непростой, но даже в таких условиях отношения внутри содружества находятся на стабильном уровне.
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Премьер-министр призвал страны СНГ при расчетах между собой переходить на собственные национальные валюты.
«Западные страны полностью дискредитировали сам институт мировых финансовых резервов, применяя доллар в качестве оружия», — подчеркнул Мишустин.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что мир рано или поздно перейдет на полностью деполитизированную финансовую систему без единого центра управления.
Россия
Михаил Мишустин
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