Мир 02 сентября 2022, 14:10 Поделиться Telegram

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Viber Странам Прибалтики пригрозили демилитаризацией за антироссийские провокации Сенатор Климов предупредил о большой войне в Европе из-за провокаций стран Прибалтики Источник фото: РИА «Новости»

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Проводимая антироссийская политика и провокации стран Прибалтики не могут оставаться без ответа. Латвия, Литва и Эстония делают все, чтобы попасть под процесс демилитаризации. В результате действия «прибалтийских гномиков» приведут к большой войне на всей территории Европы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что еще 260 лет назад два вассальных герцогства — Курляндия и Семигалия — взяли на себя обязательства не мешать русскому транзиту и строительству православных храмов.

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Сейчас на этой территории находятся страны Прибалтики, которые делают все, чтобы остановить экспорт российских товаров, и ведут враждебную политику.

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«Прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора», — написал Климов.

Он подчеркнул, что адресует свое предупреждение не прибалтийским властям, а их кураторам, которые находятся за океаном. Сенатор отметил, что в 1945 году они вошли в число победителей только потому, что присоединились к Советскому Союзу против общего врага, а сейчас ведут прямую поддержку националистов XXI века.

Министерство иностранных дел России предупредило, что снос памятников советским воинам и другие антироссийские действия в странах Прибалтики без ответа не останутся. В ведомстве подчеркнули, что намерены принять асимметричные меры из-за действий соседних республик.

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