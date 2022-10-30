Странам НАТО указали на причастность к терактам на «Северных потоках» | 360°

Мир 30 октября 2022, 17:12 Странам НАТО указали на причастность к терактам на «Северных потоках» Французский политик Филиппо: НАТО замешан в подрыве труб «Северных потоков» РИА "Новости"

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Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил страны НАТО в подрыве «Северных потоков». Об этом он написал на своей странице в Twitter, подчеркнув, что Швеция располагает результатами расследования диверсии.

«У Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах „Северный поток“, но она отказывается их обнародовать», — указал Филиппо.

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Он подчеркнул, что Россия не имеет отношения к терактам на трубопроводах.

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«Мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!» — отметил политик.

Минобороны РФ сообщило, что представители ВМС Великобритании, которые находятся в Николаевской области Украины, принимали участие в подготовке и реализации теракта на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Соединенное Королевство опровергло причастность своих ВМС к диверсии на трубопроводах.

Возможное участие британцев в диверсии на «Северных потоках» оценили в Совфеде.