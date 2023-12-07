Мир 07 декабря 2023, 20:33 Странам НАТО посоветовали отдать оставшиеся деньги после трат на оборону Украине Столтенберг пригрозил странам НАТО забрать не потраченные средства на оборону РИА «Новости»

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Входящие в НАТО страны обязаны увеличить траты на оборону до 2% ВВП. Если же они не знают, как расходовать эти средства, то руководство альянса может их забрать, чтобы потратить самостоятельно. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что договоренности об увеличении трат на оборону до 2% ВВП страны НАТО согласовали на летнем саммите в Вильнюсе.

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«Если возникают проблемы с тем, чтобы потратить 2%, я могу вам помочь, потому что у нас в НАТО есть много хороших возможностей для этого — к примеру, поддержка Украины», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что, если у какой-то страны останутся лишние средства, то лучшим их использованием станет поддержка украинских войск.

На минувшей неделе Столтенберг подтвердил, что Запад сильно ослабил поддержку Украины, потому что не смог поставить достаточное количество оружия и боеприпасов, поставив страну в критическую ситуацию. Председатель альянса подчеркнул, что сегодня пришло время готовиться к плохим новостям, но продолжать оказывать помощь Украине.