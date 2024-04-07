Мир 07 апреля 2024, 16:20 Странам Юго-Восточной Азии предложили объединиться по примеру шенгена Bloomberg: Таиланд предложил соседним странам разработать аналог шенгенской визы Freepik

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Страны Юго-Восточной Азии могут разработать и ввести совместную визовую программу, сходную с европейской шенгенской визой. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Сретта, сообщило агентство Bloomberg.

Переговоры о визовой программе таиландская сторона провела с Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой и Вьетнамом. За прошлый год эти страны приняли около 70 миллионов туристов.

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Благодаря новой инициативе путешественники смогут беспрепятственно перемещаться между шестью государствами. Совместную визовую программу страны Юго-Восточной Азии обсуждают уже более 20 лет, но сейчас стороны могут достигнуть договоренностей по этому вопросу, отметили в агентстве. По информации издания, страны хотят защитить свою экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».

Ранее Шри-Ланка продлила безвизовый режим для граждан России и еще шести государств. Путешественники из РФ смогут посетить экзотическую страну без визы до 30 апреля.