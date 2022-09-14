Странам Евросоюза предложили сократить потребление электроэнергии на 10% | 360°

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Странам Евросоюза предложили сократить потребление электроэнергии на 10%

Еврокомиссия предложила снизить электропотребление на 10% и на 5% в пиковые часы

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Еврокомиссия официально предложила снизить потребление электроэнергии на 10%. Ограничение планируют ввести до 31 марта следующего года. Об этом говорится в тексте инициативы по борьбе с острым энергетическим кризисом в Евросоюзе.

Помимо сокращения общего уровня электропотребления, в документе упомянули и пиковые часы. В этот период предложили «обязательство снизить потребление электричества как минимум на 5%».

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Сокращение будут рассчитывать от средних показателей в этот период за последние пять лет.

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Еврокомиссия также предложила временное ограничение доходов энергокомпаний с более низкими затратами. Речь идет о таких технологиях, как возобновляемые источники энергии, атомная энергия и бурый уголь.

«Эти производители получают исключительные доходы при относительно стабильных эксплуатационных расходах. <…> Комиссия предлагает установить верхний предел доходов для таких компаний на уровне 180 евро/мегаватт в час», — отметили в документе.

Ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила депутату Европарламента отправить счета за газ и свет в Москву. Так она ответила на критику депутата о росте цен на ээнергоносители.

Еврокомиссия

Электричество

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