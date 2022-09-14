Странам Евросоюза предложили сократить потребление электроэнергии на 10% | 360°

Мир 14 сентября 2022, 17:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Странам Евросоюза предложили сократить потребление электроэнергии на 10% Еврокомиссия предложила снизить электропотребление на 10% и на 5% в пиковые часы РИА Новости

Читать 360tv в

Еврокомиссия официально предложила снизить потребление электроэнергии на 10%. Ограничение планируют ввести до 31 марта следующего года. Об этом говорится в тексте инициативы по борьбе с острым энергетическим кризисом в Евросоюзе.

Помимо сокращения общего уровня электропотребления, в документе упомянули и пиковые часы. В этот период предложили «обязательство снизить потребление электричества как минимум на 5%».

Реклама

Сокращение будут рассчитывать от средних показателей в этот период за последние пять лет.

Реклама

Еврокомиссия также предложила временное ограничение доходов энергокомпаний с более низкими затратами. Речь идет о таких технологиях, как возобновляемые источники энергии, атомная энергия и бурый уголь.

«Эти производители получают исключительные доходы при относительно стабильных эксплуатационных расходах. <…> Комиссия предлагает установить верхний предел доходов для таких компаний на уровне 180 евро/мегаватт в час», — отметили в документе.

Ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила депутату Европарламента отправить счета за газ и свет в Москву. Так она ответила на критику депутата о росте цен на ээнергоносители.

0 0 0 0 0 0