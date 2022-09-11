Странам ЕС предрекли банкротство из-за энергетического кризиса | 360°

Мир 11 сентября 2022, 19:54 Поделиться Telegram

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Viber Странам ЕС предрекли банкротство из-за энергетического кризиса The Economist: Европа обанкротится, если не изменит энергетическую политику Christian Lue/Unsplash. com

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В ближайшие годы европейские страны могут обанкротиться из-за усиливающегося энергетического кризиса, сообщило издание The Economist. У Европы получится выйти из сложившейся ситуации, если она уже сейчас начнет поиск альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Цены на топливо в ЕС выросли на 30% после остановки «Северного потока». Если текущее положение сохранится, расходы стран Евросоюза на электричество и газ могут достичь 1,4 триллиона евро. Это в семь раз больше, чем было в последние годы, рассказали специалисты инвестиционной корпорации Morgan Stanley.

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Переход на долгосрочные контракты помог бы смягчить ситуацию. По мнению авторов публикации, во избежание банкротства европейским странам нужно искать новых поставщиков энергии. В качестве примера в статье указали на поставки газа из Катара.

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В Швейцарии собрались задействовать резервные электростанции, чтобы пережить зимний энергетический кризис. Власти страны уже предложили подписать соответствующие контракты с операторами этих станций.

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