Странам ЕС предложили для экономии ограничить использование кондиционеров в магазинах

Австрийский евродепутат Сара Виннер предложила странам ЕС ограничить использование кондиционеров и рекламных дисплеев с подсветкой в магазинах. С ее обращением в Еврокомиссию ознакомился RT.

По словам Виннер, дисплеи с подсветкой в торговых точках Европы — один из основных факторов, влияющих на ночное энергопотребление. А еще многие магазины «держат двери открытыми при включенном кондиционере или отоплении», из-за чего энергия расходуется бессмысленно.

«Здесь есть основания для введения ключевой меры энергосбережения, которая будет играть жизненно важную роль во время дефицита электроэнергии, с которым мы можем столкнуться в результате нынешнего положения дел», — заявила Виннер.

Она напомнила, что во Франции, например, уже действует запрет на световую рекламу с 01:00 до 06:00.

Ранее жители Германии признались СМИ, что в целях экономии моются мокрыми тряпками вместо принятия душа, сокращают отопление в квартире и при стирке ставят режим не выше 30 градусов.