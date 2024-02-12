Мир 12 февраля 2024, 10:00 Странам ЕС навязали модель финансирования, чтобы не дать уйти от проукраинского курса Логвинов: странам ЕС пытаются не дать уйти от проукраинского курса РИА «Новости»

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Евробюрократия навязала странам Евросоюза долгосрочную модель финансирования ради того, чтобы обезопасить себя от отклонения в будущем ряда государств от проукраинского курса. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Иными словами, если какие-то страны-члены станут возражать против финансовых вливаний, то к их мнению можно будет не прислушиваться», — подчеркнул собеседник агентства.

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По его словам, создание фонда для Украины в рамках пересмотра многолетнего бюджета Евросоюза также представляет попытку продемонстрировать намерение «идти с Украиной до конца». Однако вряд ли речь идет о том, чтобы и умереть вместе, заметил он.

Решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро лидеры стран ЕС приняли 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе. Помимо этого, они пришли к договоренности о разработке механизма отчетности, согласно которой финансирование будут согласовывать и утверждать ежегодно.