Мир 25 мая 2023, 16:38 Странам ЕАЭС под силу создать ответственный центр нового многополярного мира — Лукашенко Лукашенко заявил, что в ЕАЭС не должно быть никаких барьеров и ограничений для интеграции РИА «Новости»

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Барьеры не должны возникать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это позволит достичь целей интеграции в ближайшее время — создать один из центров нового многополярного мира, подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета, передал ТАСС.

«Современный мир находится на стадии глобальных перемен, <…> приходит осознание необходимости формирования на смену однополярной системе управления новых центров принятия решений», — отметил Лукашенко.

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По его словам, внимание, проявленное к мероприятиям, проходящим в Москве, демонстрирует, что одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз.

Белорусский лидер выразил убежденность, что совместными усилиями политикам под силу реализовать потенциал объединения как внутри союза, так и на внешнем контуре.

Ранее президент России Владимир Путин призвал активизировать работу по линии ЕАЭС.