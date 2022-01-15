Страна в оцеплении. Дневники из Казахстана после беспорядков

Корреспондент «360» Александр Молочко отправился в Казахстан, где год начался с крупнейших протестов и беспорядков. Здесь мы будем ежедневно публиковать его дневники с рассказами о том, как живут казахстанцы в городах, где еще совсем недавно было так неспокойно.

14 января

Мы находимся в столице республики Казахстан — городе Нур-Султан, ну или, как по-прежнему его продолжают называть местные жители, Астане.

Обстановка в городе спокойная, но резиденция президента по-прежнему оцеплена, и в аэропорту также дежурят БТР.

Удалось немного пообщаться с местными жителями. Они сказали, что митинги здесь действительно проходили, но все проходило довольно мирно и так же мирно закончилось. Но сеть, банкоматы, терминалы, интернет также не работали. Были огромные очереди в банкоматы, чтобы снять хоть какие-то наличные деньги. Некоторые стояли до тех пор, пока наличные в банкомате не заканчивались.

Что хочется еще сказать. Пообщался с местными жителями в продуктовом магазине. Они сказали, что средняя зарплата в Казахстане составляет около 100 тысяч тенге, а минимальная — 60 тысяч тенге, это примерно 10 тысяч рублей. Нужно делить на шесть, и получится, что один рубль стоит шесть тенге.

Что касается цен на продукты, то местные жители нам вот что рассказали.

«Цены нормализовались, я считаю, нормальные для Казахстана. Потому что это считается социальный магазин (Small), здесь цены более-менее. У меня зарплата средняя, и я каждый месяц не могу позволить себе покупать мясо», — рассказала одна из жительниц столицы.

«Средняя зарплата, как аналитики сказали, примерно 260-280 тысяч тенге. Цены фиксировались, но мы же только в супермаркет ходим. А те, кто в отдаленном поселке… Например, под Астаной, в 40-50 километрах, у них дороже, чем у нас», — сообщила другая жительница.

«Цены на продукты нормальные. Говоря о том, что у нас неурожай, засуха была, я считаю, что это нормально», — сказала покупательница.

«Чтобы сейчас хватало на все, нужна зарплата около 450 тысяч тенге», — оценила другая.

Также я собрал продуктовую корзину из продуктов, которыми пользуются каждый день. Например, чай (25 пакетиков) стоит 300 тенге (50 рублей). Масло казахстанского производства — 774 тенге (130 рублей). Мука (два килограмма) — 615 тенге, соль — 65 тенге, макароны — 345 тенге, гречка — 675, яйца — 610 тенге, хлеб — 95 тенге, молоко — 265 тенге.

Хочу уточнить, что я брал продукты, которые знаю более-менее, потому что жил очень долгое время в Казахстане, и сейчас почти все мои родственники живут здесь.