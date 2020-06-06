«Страна управляемая». Лукашенко объявил об отсутствии необходимости в крайних мерах по коронавирусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в стране управляемой. По его мнению, Белоруссия пока не нуждается в принятии «крайних мер».

«Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры… Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные», — объявил Александр Лукашенко, его цитирует РИА «Новости».

Президент Белоруссии заявил, что лекарств и защитных средств в стране достаточно, а врачи приспособились лечить COVID-19.

По словам Лукашенко, Белоруссии удалось избежать «крайнего сценария». Он заявил, что они и не закрывали границы, просто все соседи закрылись от Белоруссии. Но им удалось показать, насколько их страна стойкая и мудрая.

Надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях… Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом Александр Лукашенко.

В Белоруссии с начала эпидемии зафиксировали 46 868 случаев заражения коронавирусом, скончались 259 человек. Это одна из немногих стран, которая решила не вводить изоляцию и даже не отменяла массовые мероприятия на время пандемии, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.