Эксклюзив 24 августа 2023, 23:04 Страна трупов. Украина мобилизует студентов ради очередных «мясных штурмов» Блогер «Голос Мордора»: Украина превратится в настоящую «страну трупов» Unsplash

Читать 360tv в

Украинские власти решили провести тотальную мобилизацию, чтобы восполнить потери в рядах ВСУ, заявил американский генерал в отставке Дэвид Петреус. По его мнению, западные страны обязаны помочь в реализации этих планов, однако в этом случае ничего хорошего страну не ждет. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал о том, что случится с Украиной, если в бой будут бросать отловленных на улицах жителей.

Далее — прямая речь.

Самый последний ресурс

Отставной американский генерал Дэвид Петреус, известный своей русофобией, написал большую статью для Washington Post, в которой рассказывает, что на Украине намерены провести тотальную мобилизацию, а страны Запада должны этому всячески помогать и содействовать.

Петреус пишет, что контрнаступление [ВСУ] проваливается из-за недостатка живой силы, и поэтому необходимо срочно пополнять ряды. Буквально хватать всех, кто есть, и сразу отправлять в зону боевых действий.

Речи про обучение вообще никакой не идет. Да и зачем учить, если функция новобранца будет состоять в том, чтобы своим телом расчистить путь для драгоценной западной бронетехники, которой у Киева остается все меньше и меньше.

Я уже писал, что не за горами то время, когда украинских здоровых мужчин призывного возраста начнут отлавливать по всей Европе. Но это будет самый последний ресурс на тот случай, если на самой Украине забирать будет уже некого. А пушечное мясо для мобилизации там пока есть. Проблема в том, что собрать его достаточно сложно, потому что в армию никто не рвется. Многие так вообще прячутся чуть ли не в схронах, откуда их «выковыривать» достаточно сложно.

Оцепление вокруг вузов

Но у украинских властей есть один ресурс, который они приберегли для себя специально — студенты. Они освобождены от несения военной службы и в том числе от мобилизации. Народ достаточно расслабленный и не прячется, ведь сам президент Украины пообещал им избавление от службы. Только учитесь ради будущего страны, и вас никто не тронет.

Но, как видится, тронут. И очень скоро. Я не удивлюсь, если будут просто выставлять оцепление вокруг вузов и студенческих общежитий и выгребать оттуда буквально всех. Пихать в автобусы и отвозить на пункты формирования, а оттуда сразу в войска.

Набрать получится достаточно много, так как студенты удобно сконцентрированы в определенных местах, и бегать за ними не придется. Нужна лишь хорошая охрана, желательно из какого-нибудь польского ЧВК, чтобы несговорчивым могли дать пару раз прикладами в морду, чтобы легко управлять всей толпой.

Пополнение человеческой массы

У меня есть сомнения, что под новые военные части у Украины есть готовая инфраструктура. Но в данном случае это не так важно. Главной задачей будет всю эту толпу переодеть в камуфляж, сунуть в руки автомат или штурмовую винтовку и быстро отправить на пополнение уже разбитых частей. По факту — сразу в бой.

О воинских качествах таких новобранцев можно и не говорить. Все предельно понятно. Но для настоящих мясных штурмов качество не играет никакой роли. Нужна просто человеческая масса, которая, невзирая на любые потери, сможет продавливать линии обороны. А сзади будут стоять настоящие заградотряды из мотивированных опытных нацистов, которых украинская власть бережет как зеницу ока.

Настоящая страна трупов

Военного результата это не даст. Возможно, это может дать какое-то ограниченное время, но Украина при этом станет настоящей страной трупов, потому что потери на поле боя могут вырасти в разы. Кто знает, может быть, именно об этом и грезит отставной американский генерал Дэвид Петреус. Но вряд ли даже он верит в то, что Украина каким-либо образом сможет в этом конфликте победить. В конфликте, который Запад требует вести буквально до последнего украинца.