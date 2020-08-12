«Страна скатывается к гражданской войне». Белорусский политолог — о стратегии Лукашенко
«Лукашенко делает ставку на силу, на жестокость, на силовое подавление протеста. Он отказывается признавать, что против него протестует общество. Он объявляет, что протестует кучка каких-то отморозков, провокаторов, уголовников и наркоманов. В этом и причина кризиса в Белоруссии», — рассказал «360» Карбалевич.
По его словам, после выборов стал четко виден раскол между народом и властью.
«Лукашенко отказывается признавать раскол. Уже есть погибший, счет раненых идет на сотни, тысячи задержанных. И страна скатывается к гражданской войне», — заключил политолог.
Протесты продолжаются в Белоруссии со дня подведения итогов по выборам президента. Люди выкладывают в сети видео нападений силовиков на участников протестов и мирных жителей. Между тем, Лукашенко заявил, что беспорядки устраивают люди «с криминальным прошлым».