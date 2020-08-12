Александр Лукашенко выбрал жесткий силовой сценарий и до сих пор не хочет признавать протест всего народа против него. Так считает белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Лукашенко делает ставку на силу, на жестокость, на силовое подавление протеста. Он отказывается признавать, что против него протестует общество. Он объявляет, что протестует кучка каких-то отморозков, провокаторов, уголовников и наркоманов. В этом и причина кризиса в Белоруссии», — рассказал «360» Карбалевич.

По его словам, после выборов стал четко виден раскол между народом и властью.

«Лукашенко отказывается признавать раскол. Уже есть погибший, счет раненых идет на сотни, тысячи задержанных. И страна скатывается к гражданской войне», — заключил политолог.

Протесты продолжаются в Белоруссии со дня подведения итогов по выборам президента. Люди выкладывают в сети видео нападений силовиков на участников протестов и мирных жителей. Между тем, Лукашенко заявил, что беспорядки устраивают люди «с криминальным прошлым».