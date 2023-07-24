Мир 24 июля 2023, 09:44 «Страна прошла свой зенит». Немецкие бизнесмены оказались недовольны энергетической и экономической политикой ФРГ FAZ: немецкая бизнес-элита недовольна энергетической и экономической политикой Германии Freepik

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Представители бизнес-элиты ФРГ недовольны действиями правительства своей страны в сферах экономики и энергетики. Об этом написало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, сославшись на результаты опроса Института Алленсбаха. Большинство опрошенных бизнесменов и топ-менеджеров считают, что Германия «прошла свой зенит».

Три четверти респондентов раскритиковали энергетическую политику страны. Почти 80% уверены, что действия властей ослабляют ФРГ. Одна из главных причин уменьшения конкурентоспособности Германии — высокая стоимость энергии, указали 77%. Также в тройку возможных причин включили нехватку рабочей силы и государственное регулирование.

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Опрошенные в основном не верят в то, что страна сможет исправить свое положение в ближайшее время. Журналисты издания подчеркнули, что восстановление Германии после «путинского шока» идет более медленными темпами, чем рассчитывало правительство.

К серьезному энергетическому кризису в ФРГ привели главным образом санкции против России, отказ от ее энергоносителей.