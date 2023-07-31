Мир 31 июля 2023, 16:17 Страна НАТО по ошибке слила в Сеть секретные военные карты Antitheto: Минобороны Греции по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минобороны Греции из-за случайной ошибки опубликовало в Сети фотоснимки засекреченных военных карт. Об этом сообщил портал Antitheto.

По данным источника, замглавы ведомства Никос Хардалиас после пожаров на складах боеприпасов в Неа Анхиалос взял руководство над комиссией по проверке требований пожарной безопасности.

Реклама

«Минобороны в пресс-релизе показало в общем доступе фотографии секретных военных карт, которые Хардалиас осматривал после проверки очередного военного склада», — отметили авторы материала.

После обнаружения снимков в Сети руководство ведомства прекратило инспекции по пожарной безопасности. Намеченные на 31 июля поездки Хардалиаса в Андравиду, Араксос и Янину отложили.

Ведомство также заменило фотографии Хардалиаса в пресс-релизе на официальном сайте на снимки с уже заблюренными военными картами.

Греция вступила в НАТО в феврале 1952 года. Ранее СМИ сообщили, что альянс использует морские порты страны для переброски техники ближе к границам России.