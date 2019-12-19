Страна из комиксов Маrvеl оказалась в списке торговых партнеров США

Вымышленная страна Ваканда, которая существует лишь во вселенной комиксов Marvel, попала в ряд реальных торговых партнеров США. Она оказалась в списке Министерства сельского хозяйства.

На это обратил внимание научный сотрудник Фрэнсис Ценг, который опубликовал скриншот в своем Twitter.

Он также выложил снимок, который демонстрирует, что США сотрудничали с Вакандой, направляя ей целый список товаров. В их числе замороженные китайские водяные орехи, картофель, а также целый перечень домашнего скота.

Пользователи сразу же стали шутить на эту тему. Одни заявили, что США официально признали существование Ваканды, а значит, Черная Пантера скоро даст о себе знать. Другие бросились искать другие вымышленные страны из вселенной Marvel — ведь раз есть одна, значит, будут и другие.

Министерство сельского хозяйства США не стало отрицать, что действительно добавляло страну в реестр торговых партнеров. Однако в ведомстве пояснили, что это делалось для тестирования системы отслеживания товаров. После его завершения Ваканду просто забыли удалить из списка. Сейчас эту ошибку уже исправили.