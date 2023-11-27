Мир 27 ноября 2023, 00:31 «Страна инвалидов и эмигрантов». Симоньян рассказала, куда привел Украину отказ от переговоров Симоньян: срыв переговоров превратил Украину в страну инвалидов и эмигрантов РИА «Новости»

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Срыв переговоров с Россией сделал из Украины страну инвалидов и эмигрантов. Такое мнение выразила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

«Получается <…> можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, в которую она превратилась сейчас», — заявила журналистка.

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В пятницу, 24 ноября, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт России и Украины мог бы завершиться еще весной 2022 года. По словам украинского политика, который участвовал в переговорах, Россия требовала от Украины нейтрального статуса страны и отказа от членства в НАТО. Арахамия признался, что киевские власти вышли из переговорного процесса, в том числе, по совету тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В ответ на это посольство России в Великобритании призвало английские власти раскрыть свою роль в срыве переговорного процесса.